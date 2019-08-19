هيئة زحلة في التيار لمعلوف: لبنان القوي قدم اقتراح استرداد الاموال المنهوبة من الدولة

اعلنت هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​، ان "طالعنا اليوم النائب السابق ​جوزيف المعلوف​ بحديث صحافي يهاجم به الوزير ​جبران باسيل​ متهما اياه بانه يتمتع بفكر نرجسي الغائي وطالبه بكشف عن حسابه علنيا وابراز امواله المنقولة وغير المنقولة للمجلس الدستوري"، مشيرة الى "ان نذكر المعلوف ان الوزير باسيل هو اول من طلب بنفسه هذا الامر وهو الوحيد بتاريخ الجمهورية اللبنانية من قدم تنازلا علنيا ومباشرة عبر الهواء في حلقة تلفزيونية مع مرسيل غانم عن ​السرية المصرفية​ وطلب منه الاطلاع على حساباته وكل ما يملك ولما لم يتابع غانم الموضوع عاد باسيل وطلب من قناة الجديد الامر نفسه ايمانا منه بالشفافية ولدحض الشائعات التي تتناوله يوميا".

ولفتت الهيئة في بيان الى "ان نذكر المعلوف ان تكتل ​لبنان القوي​ تقدم باقتراح قانون لاسترداد الاموال المنهوبة من ​الدولة​ وهنا تكمن الشفافية وحرص التكتل كما الوزير باسيل على اموال الدولة وليسوا ممن ينهبونها كما يفعل كثيرون وانت كنت نائبا لمدة طويلة ولم تتحرك يوما بهذا الاتجاه" داعية الى "الكف عن عن استعمال اساليب التحريف والتزوير والتعرض لكرامات الناس من غير وجه حق" وأضافت ان "اما ان تتهم رئيس التيار الوطني الحر بالالغاء فهذا قمة الوقاحة، خصوصا ان من سعى لاقرار ​القانون الانتخابي​ الذي اعطى الجميع التمثيل الصحيح ومنهم الفريق الذي تنتمي اليه فهو الوزير باسيل والتيار بذاته".