الحسن تؤكد دعمها للجمعيات النسائية في تحقيق اهدافها

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع وفد من الجمعيات النسائية اللبنانية المعنية بشؤون ​المرأة​ و​العنف الاسري​ ومكتومي القيد والمواطنة ودور المرأة في المجتمع بحضور مستشارها كريم مجدلاني سبل التنسيق بين الجمعيات وبينها وبين ​وزارة الداخلية​.

وابدت الحسن دعمها الكامل لمساعدة هذه الجمعيات لما لها من تأثير ايجابي في المجتمع. واستمعت الى اهدافها وطموحاتها، شارحة وجهة نظرها بضرورة تنشيط الملفات التي تعمل هذه الجمعيات عليها.

ثم التقت الوزيرة الحسن وفدا من رؤساء بلديات الكحالة جان بجاني، عين الجديدة ايلي متى، منصورية بحمدون نقولا الهبر وبطلون كمال خير الله. وتم استعراض لواقع البلديات من النواحي الانمائي والخدماتية والادارية.