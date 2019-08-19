القبض على رجل "هدد بإطلاق نار" على مركز يهودي في ولاية أوهايو الأمريكية

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EPA جيمس ريردون في العشرين وتقول الشرطة إنه يتبنى أيدولوجية القوميين البيض

قبضت الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية على رجل تعتقد أنه هدد بتنفيذ هجوم بإطلاق النار على مركز يهودي.

ونشر جيمس ريردون، البالغ 20 عاما، مقطع فيديو على الإنترنت لرجل يطلق النار، وكتب تحته تعليق يشير إلى مركز يانغستاون الواقع شمال مدينة بيتسبرا.

وكشف تفتيش منزل الرجل عن وجود عدد من الأسلحة، وسترة واقية، وقناع للغاز، بحسب ما قالته الشرطة.

وكانت حادثة إطلاق نار على كنيس يهودي في بيتسبرا العام الماضي قد أودت بحياة 11 شخصا.

وقبض على جيمس ريردون في مدينة نيو ميدلتاون، قرب يانغستاون، السبت، واتهم بالتهديد والتحرش. وسيمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.

وقال محققون إن ما أثار الانتباه هو صورة نشرها على موقع انستغرام تظهر رجلا يمسك بندقية وقد كتب تحتها: "الشرطة حددت هوية مطلق النار على مركز يانغستاون للجالية اليهودية بأنه شيموس أوريردون وهو قومي أبيض".

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وقال رئيس الشرطة في نيو ميدلتاون، فينس دي إيغيديو، إنهم يعتقدون أن شيموس أوريردون هو الاسم المستعار لجيمس ريردون.

ونقلت محطة تلفزيونية عن رئيس الشرطة قوله: "إنه كان يشير بذلك إلى أنه سوف تحدد هويته على أنه مطلق النار على المركز اليهودي. وقد فتح ذلك تحقيقا مكثفا، ومازال التحقيق يتطور بسرعة".

وشددت إجراءات الأمن في المنشآت اليهودية المحلية، كما أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب ما قاله دي إيغيديو.

وكشف تفتيش منزل ريردون عن وجود مخبأ للأسلحة، ومنشورات خاصة بالقوميين البيض، بحسب ما قالته الشرطة.

وعقب القبض عليه أصدر اتحاد منطقة يانغستاون لليهود بيانا شكر فيه الشرطة لتصرفها السريع.

وكان الهجوم الذي تعرض له كنيس (تري أوف لايف - شجرة الحياة) في بيتسبرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هو أسوأ هجوم يتعرض له اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

ووجهت فيه للمشتبه به، المسلح روبرت باورز، تهمة القتل، وقد يواجه السجن مدى الحياة بلا إفراج إذا أدين.