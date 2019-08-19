يبدو أن نجم المنتخب المغربي، وصخرة دفاعه، رومان سايس، سوف لن يكمل موسمه الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن دخل في مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الأندية من أجل الانتقال إليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها فرق الدوري التركي الممتاز.
وحسب تقارير إعلامية تركية، اليوم الإثنين، فإن رومان سايس، قد توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي بيشيكتاش التركي، من أجل الانضمام إليه خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي التركي، الذي يعتبر من الأكبر في بلاد “الأناضول”، اقتربت بشكل كبير من حسم مفاوضاتها مع إدارة النادي الإنجليزي أيضا، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، في الساعات القليلة المقبلة.
وقدم النجم المغربي، أداءا كبيرا مع الفريق الإنجليزي، منذ أن انضم إليه قبل ثلاث سنوات، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق الصعود لـ”البريمرليغ”، الموسم قبل الماضي، كما ساهم أيضا في تحقيقه مركزا مؤهلا للدوري الأروبي، الموسم الماضي.
غير أن قيام الفريق بمجموعة من الانتدابات، وعدم إشراكه بشكل منتظم من طرف مدربه البرتغالي، سيعجل برحيل سايس عن الدوري الإنجليزي، في اتجاه الدوري التركي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة مفاجئة.. نجم “الأسود” يقترب من مغادرة الـ”بريمرليغ” صوب كبير الدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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