رسميا.. دروغبا يقدم ترشحه لرئاسة اتحاد الكوت ديفوار لكرة القدم

أعلن الإفواري ديدي دروغبا، نجم الكرة الإفريقية والعالمية، وواحد من أساطير نادي تشيلسي الإنجليزي، تقدمه بترشح رسمي، من أجل رئاسة الاتحاد الإفواري لكرة القدم، وذلك خلال الانتخابات التي ستقام شهر شتنبر المقبل.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، فإن نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، وضع ملف ترشحه من أجل الرئاسة، خلفا للرئيس الحالي أوغوستين سيدي ديالو، الذي ترأس الاتحاد المحلي منذ عدة سنوات.

ويحظى دروغبا، الذي يشغل حاليا منصب مدير تقني بنادي ويليامسفيل الإفواري، بإجماع جل مكونات الكرة الإفوارية، لذلك فمن المرتقب أن يفوز بسهولة برئاسة الاتحاد المحلي للعبة، خاصة في ظل غضب العائلة الكروية في بلاد “الأفيال”، من تراجع مستوى الكرة والمنتخبات الوطنية.

ويملك دروغبا، سمعة كبيرة في بلاده، وفي العالم، بعد مسار كروي رائع، في فرنسا، إنجلترا، تركيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، كما يسعى إلى أن يدون إسمه أيضا في مجال التسيير الرياضي، عن طريق الاتحاد المحلي.