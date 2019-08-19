مبابي يقرر الرحيل ويختار وجهته المقبلة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يسعى للرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "لو باريزيان"، إن مبابي اختار حمل قميص ريال مدريد بداية من الموسم القادم.
ولفتت الصحيفة أن مبابي يريد قبل انتقاله المتوقع إلى الريال، أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن النجم الفرنسي الشاب يدرك صعوبة المهمة لكنه واثق من قدرته على رفع الكأس ذات الأذنين.
ونوهت أن طموحات مبابي، لا تتوقف عند تحقيق كل الألقاب الممكنة مع باريس سان جيرمان، بل أن الهداف الشاب ينوي التتويج مع المنتخب الفرنسي بلقب اليورو في الصيف المقبل.
ويعتقد مبابي أن تتويجه بكل الألقاب الممكنة سواء مع باريس سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي، سيرفع من حظوظه بشكل كبير في تحقيق حلمه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية.
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