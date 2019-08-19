إليسا تُعلن أن الألبوم الذي تعمل عليه.. هو الأخير بمسيرتها الفنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المغنية اللبانية الشهيرة باسم إليسا، اليوم الإثنين، عن نيتها عدم العمل على أي ألبوم آخر بعد إطلاق ألبومها الجديد، في خطوة صدمت معجبيها، رغم أنها لم تقول بشكل واضح إنها ستعتزل الغناء كليا.

وقالت إليسا في تغريدة على "تويتر"، كتبتها باللغة الإنجليزية: "إنني أعمل على هذا الألبوم بحب وشغف كبيرين. والسبب في ذلك أنه سيكون آخر ألبوم أُنتجه في مسيرتي الفنية. إنني أعلن ذلك بحزن شديد، ولكنني على قناعة كبيرة (بخطوتي)، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يُشابه (مجال) العصابات. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغاني ألبومها الأخير الذي أطلقت عليه اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

ورغم أنه ليس هناك ما يؤكد في حديث إليسا أنها ستعتزل الغناء، بل إطلاق الألبومات فقط، إلا أنه سرعان ما اندفع معجبوها إلى استنكار قرارها ودعوتها للتراجع عنه في تغريدات على "تويتر".