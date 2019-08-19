شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن جهود يبذلها "البركاني" لإنهاء التوتر بالحجرية في تعز والان مع التفاصيل

يبذل رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، جهوداً لمحاولة إنهاء التوتر في الحجرية بمحافظة تعز.

وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة وفق صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الاثنين "عن جهود يبذلها رئيس مجلس النواب اليمني والقيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني لإنهاء التوتر الذي تشهده مناطق التربة والبيرين جنوبي مدينة تعز الذي تسببت فيه ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح والممولة من الدوحة ومسقط.

وقالت المصادر إن البركاني أجرى اتصالات مع التحالف العربي وقيادات سياسية واجتماعية نافذة في محافظة تعز لتشكيل لجنة عسكرية تشرف على احتواء التوتر ووقف الاشتباكات التي اندلعت في أعقاب إرسال حزب الإصلاح لقوات عسكرية إلى مدينة التربة ومنطقة البيرين في تعز بغرض الاحتكاك بقوات اللواء 35 مدرع المنتشرة في مناطق الحجرية التي تعد وفقا لمراقبين معقلا للتيارات القومية واليسارية والليبرالية ويسعى الإخوان لإخضاعها بالقوة.

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وأكدت مصادر محلية في تعز لـ”العرب” أن حزب الإصلاح اتخذ قرارا تنظيميا بمهاجمة مناطق الحجرية وإحكام السيطرة عليها، وتفكيك اللواء 35 مدرع الذي لا يخضع لسيطرة الإخوان، في محاولة لاستغلال تداعيات مواجهات عدن وإرباك المشهد السياسي وفرض سياسة الأمر الواقع في محافظة تعز التي تعد أكبر المحافظات سكانا في اليمن.

وتعرضت كتائب أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع لهجوم متزامن إخواني حوثي خلال الأيام الماضية تسبب في سقوط العشرات من القتلى والجرحى بحسب بيان رسمي صادر عن الكتائب التي قالت إن مواقعها في منطقة الكدحة والصلو ودمنة خدير تعرضت لهجوم حوثي بينما كانت قوات تابعة للإخوان تهاجم مواقع الكتائب في منطقة البيرين.

وشاركت في الهجوم ميليشيات الحشد الشعبي التابعة للإصلاح وما يسمى اللواء الرابع مشاة جبلي الذي أسسه القيادي الإخواني حمود المخلافي المقيم في مسقط بدعم قطري عماني من دون صدور قرار رئاسي بتشكيل هذا اللواء الذي لا يخضع وفقا للمصادر لسلطة وزارة الدفاع اليمنية.

وحشد حزب الإصلاح عددا غير مسبوق من القوات والمعدات العسكرية لمهاجمة مناطق جنوب تعز التي لا تزال خارج سيطرته عسكريا وشعبيا، كما أشارت مصادر محلية إلى سحب وحدات ومعدات عسكرية من بينها مدافع ثقيلة من مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية في مؤشر على وجود تنسيق من نوع ما للإجهاز على وحدات الجيش الوطني التي لا تدين بالولاء للتيارات الراديكالية.