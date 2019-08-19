شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذي بحضرموت يكرّس دورته الاعتيادية الـ5 لمناقشة التقارير الإيرادية والان مع التفاصيل

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بالمكلا اليوم دورته الاعتيادية الخامسة للعام 2019م برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس المجلس اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وفي مستهل الاجتماع هنأ محافظ حضرموت أعضاء المكتب وأبناء المحافظة عموماً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود في خدمة المحافظة وتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تولى الملفات الخدمية والمرتبطة بحياة المواطن اليومية أولوية قصوى.

وأكد المحافظ على أهمية تحسين تحصيل الايرادات وتعزيز الموارد وتأهيل الكادر ورفع تقارير شهرية بمستوى الانجاز ، وقال إن قيادة السلطة المحلية ستكافئ المرافق الناجحة في عملها ، وسيتم مراقبة أداء المرافق المتخاذلة ومحاسبة المقصّرين في أداء عملهم .

وناقش المكتب التنفيذي بحضرموت تقريراً عن أنشطة مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2018م وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المحلية في مديريات الساحل لعام 2018م ، وتقريراً عن تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للعام المالي 2018م والربع الأول من العام 2019م على مستوى مديريات الساحل ، وتقريراً عن نشاط الإدارة العامة للواجبات الزكوية للعام المالي 2018م والنصف الأول للعام 2019م ، وتقريراً عن نشاط مكتب الضرائب بساحل حضرموت خلال العام 2018م والفترة من يناير إلى مايو 2019م ، وتقريراً عن نشاط الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين للعام 2018م والفترة من يناير إلى يونيو 2019م.

حيث قدّم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي تقريراً عن أنشطة مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت لعام 2018م ، تطرق فيه لتقييم مستوى تنفيذ مشروعات السلطة المحلية بالمحافظة، حيث أوضح بأن المشاريع المنفذة خلال العام المنصرم 2018م بلغت 180 مشروعاً بإستثمارات معتمدة بلغت 1,442,548,000 ريال، فيما بلغت الاستثمارات المنفقة فعلياً للعام ذاته 393,757,000 ريال بنسبة انجاز مالي 27,3٪، وفي مستوى الإنفاق بحسب المكاتب القطاعية فقد تفاوتت مستويات التنفيذ المالي بين المكاتب ، حيث جاء مكتب التربية والتعليم في المرتبة الأولى تلته الإدارة المحلية ثم مكتب الأشغال العامة والطرق ومكتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والزراعة والري.

وأشار التقرير إلى الالتزامات المالية القائمة على مشاريع السلطة المحلية بالمحافظة، حيث أوضح بأنه على الرغم من استكمال عدد من المشاريع التنموية خلال السنوات الماضية فقد ظلت عليها التزامات مالية للمقاولين، كما توقف العمل في الكثير من مشاريع التنمية المحلية جراء مطالبة المقاولين بفارق الأسعار.

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وأكد المهندس الأشولي بأن هناك صعوبات ومعوقات أدت إلى تعثر وتدني مستوى الإنجاز المالي والمادي لمشاريع التنمية بالمحافظة نظراً لعدة أسباب أبرزها مطالبة المقاولين بفارق الأسعار نتيجة لإرتفاع الأسعار والبطء في اتخاذ الحلول والمعالجات للمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع وضعف المخصصات المالية المعتمدة سنويا للمشاريع وضعف تدفق الإيرادات للسلطات المحلية وعدم وجود خطط تنفيذية للمشاريع تتناسب مع الإطار الزمني للتنفيذ وضعف القدرات التنفيذية لبعض المقاولين والتأخر في الإعلان عن تنفيذ المشاريع في وقت مبكر من العام ووجود مشاكل في مواقع عدد من المشاريع تعيق تنفيذ المشاريع حسب ماهو مخطط لها.

واختتم التقرير بإستعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 2016 إلى 2018م والممولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة حيث بلغت أكثر من 276 مشروعاً، إلى جانب استعراض نشاط المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة بالمحافظة لعام 2018م.

جرى بعد ذلك استعراض تقرير عن تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للعام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م على مستوى مديريات ومكاتب ساحل حضرموت من قبل مدير عام المكتب أنور عوض الجعيدي، والذي أوضح بأن إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة المحصلة فعلياً على مستوى مديريات ومكاتب ساحل حضرموت خلال العام المالي 2018م بلغت 1,314,524,198 ريال، منها 558,340,408 ريال موارد محلية، و756,183,790 ريال موارد مشتركة، فيما بلغ إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019م 349,878,616 ريال، منها 154,132,299 ريال موارد محلية، و195,746,317 ريال موارد مشتركة.

بعد ذلك استعرض مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت هشام محسن باحميد تقريراً عن نشاط الإدارة للعام المالي 2018م والنصف الأول للعام 2019م، حيث أوضح بأن الحصيلة المحققة خلال العام المنصرم بلغت 420,234,732/95 ريال، كما بلغت الإيرادات المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م 180,283,824/40 ريال.

استمع بعد ذلك أعضاء المكتب التنفيذي إلى تقرير عن نشاط مكتب الضرائب بساحل حضرموت خلال العام 2018م والفترة من يناير إلى مايو 2019م من قبل نائب مدير عام المكتب سامي أحمد بايماني ، أوضح فيه بأن إيرادات الضرائب بلغت خلال العام المنصرم 4,645,909,395 ريال، بينما بلغت إيرادات الضرائب خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019م 2,705,595,190 ريال.

وأشاد المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه بما دار من نقاشات وملاحظات على التقارير التي تم مناقشتها ذات الطابع الإيرادي ، وتم التأكيد على أهمية تطوير وتحسين الإيرادات على مستوى المكاتب الإيرادية وعلى مستوى المديريات ، والاهتمام بتنفيذ دورات تخصصية لتحسين أداء الكادر في المرافق الإيرادية ، وأقرّ المكتب تنفيذ حصر لتوفير قاعدة بيانات للمرافق الإيرادية ، والتشديد على مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق والمديريات برفع حصر للمشاريع المتعثرة لدراسة استكمالها ، وأقرّ المكتب إعتماد قيمة عقود المشاريع بالدولار على أن يتم صرفها بسعر اليوم المخصّص بالصرف بالريال اليمني على مبدأ لا ضرر ولا ضرار للمقاول وللسلطة المحلية ولمنع أي تلاعب في هذا المجال على أن يجري ذلك تحت اشراف لجنة المناقصات بالمحافظة .