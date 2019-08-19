شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعتزم تقديم شكوى ضد إيران بسبب اجراءاتها الاخيرة مع الحوثيين والان مع التفاصيل
اعلنت الحكومة اليمنية إنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج الى الأمم المتحدة جراء تعيين مليشيات الحوثي سفيرا لها في إيران.
وأكد ناطق الحكومة راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة، تؤكد رفضها الإجراء الذي قام به الحوثي والذي يمثل انتهاكاً سافرا للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.
وفي وقت سابق أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية مرسوماٌ بتعيين القيادي إبراهيم الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضا لدى إيران.
وسارعت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى تلقف خبر تعيين الديلمي، في إشارة إلى اعتراف طهران رسميا بحكم جماعة الحوثيين في صنعاء ومساندتها لانقلابهم ضد الحكومة الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يعتزم تقديم شكوى ضد إيران بسبب اجراءاتها الاخيرة مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.