اليمن يعتزم تقديم شكوى ضد إيران بسبب اجراءاتها الاخيرة مع الحوثيين

اعلنت الحكومة اليمنية إنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج الى الأمم المتحدة جراء تعيين مليشيات الحوثي سفيرا لها في إيران.

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وأكد ناطق الحكومة راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة، تؤكد رفضها الإجراء الذي قام به الحوثي والذي يمثل انتهاكاً سافرا للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.

وفي وقت سابق أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية مرسوماٌ بتعيين القيادي إبراهيم الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضا لدى إيران.

وسارعت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى تلقف خبر تعيين الديلمي، في إشارة إلى اعتراف طهران رسميا بحكم جماعة الحوثيين في صنعاء ومساندتها لانقلابهم ضد الحكومة الشرعية.