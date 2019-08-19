'ينادونه رونالدو'.. عامل بناء عراقي يجذب اهتمام البريطانيين بسبب شبهه بكرستيانو

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "صاحب متجر محلي في انكلترا، شين دوغلاس، 35 عاماً، شاهد عبد الله والذي انتقل إلى إنجلترا من أجل حياة أفضل ومواصلة عمله اليدوي، ولاحظ مدى الشبه بينه وبين الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات كرستيانو رونالدو".واضافت، أنه منذ ذلك الحين، أقاما (شين وعبد الله) صداقة، "حيث يخطط شين لتحويل بيوار إلى رونالدو يشبهه بدوام كامل في المستقبل، ليظهر في الحفلات والمناسبات عند الاتصال به".

وبينت أنه "وعلى الرغم من عدم وجود نادٍ، عندما يلعب كرة القدم، فهو (عبد الله) يختار نفس الموقع الذي يتمتع به رونالدو، وبدلاً من دعم الفريق، يدعم رونالدو ببساطة أينما ذهب".

وأوضحت أنه "يواكب في كثير من الأحيان آخر التحديثات الخاصة برونالدو، وتغيير تسريحة شعره لتناسب مع تسريحة رونالدو وشراء الملابس ومجموعات كرة القدم مماثلة له، وأنه يأمل في كسب اهتمام إعلامي كافٍ للقاء يوم واحد وربما لعب كرة القدم مع بطله البرتغالي".



ولفتت إلى أن عبد الله، "الذي يعيش في ديربي، يتابع النجم البرتغالي منذ أن بدأ حياته المهنية في سبورتنج لشبونة وهو مراهق".

من جانبه، قال شين: "كان ريبوار يسير في متجري مرتدياً قميص يوفنتوس ولفت انتباهي، وأعتقدت أنه كان رونالدو في البداية الأمر".

وتابع: "في ذلك الوقت، كان لدي نسخة من Fifa 19 في يدي، والتي يظهر فيها رونالدو على غلافها، نظرت إلى صورة رونالدو وقارنتها ببيوار، لم أستطع أن أصدق هذا التشابه".

وزاد بالقول: "لقد أوقفته وقلت إنه يشبه رونالدو تماماً وقلت له مع المساعدة المناسبة والاتصالات، يمكن أن يكون هناك مستقبل لك في هذا الأمر، لا أعتقد أن أحداً قد فكر في مساعدته من قبل".

وأكمل: "أخبرني أن الناس قد لاحظوه بالفعل وهو يتجول في أرجاء المدينة وهم ينادوه برونالدو أينما ذهب".

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وبين أنه "من المفيد أن يكون معجبًا للغاية ويحب كرة القدم، لذلك عندما يراه الناس- غالبًا ما يرتدي قميص يوفنتوس المفضل الذي يجعله يبدو مثل مثله الأعلى".

بدوره، وقال عبد الله لـ"ذا صن": "أنا كردي من شمال العراق، عندما أكون في المنزل، أحظى بالكثير من الاهتمام، الناس أوقفوني في الشارع ويطلبون الصور".

وبين: "يعتقد معظمهم أنني رونالدو على الفور، إنه شعور رائع، وأتمنى أن يكون لدي نصف المهارة التي يتمتع بها الدون، ألعب كرة القدم، ألعب في نفس وضعه وأرتدي القميص رقم سبعة - تمامًا كما يفعل، حلمي هو مقابلته ليوم واحد".

واتابع "لقد انضم واين روني للتو إلى الفريق المحلي - مقاطعة ديربي - لذلك ربما يرغب في التواصل معي لأن كريستيانو مشغول حاليًا باللعب في تورينو".

ومضى إلى القول: "أنا ممتن لوجودي في المملكة المتحدة وأنا سعيد لأنني قابلت شين الذي يساعدني الآن على تحقيق حلمي، أنا فقط أتطلع لرؤية أين تأخذنا هذه المغامرة على حد سواء".

ويخطط عبد الله وشين لحضور مباريات كرة القدم في أيام المباريات لإثارة جماهيرهم للاعتقاد بأن ناديهم وقع على رونالدو الحقيقي.