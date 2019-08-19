بوراك يدعم زوجته فهرية: عشقي لها يتضاعف

قال الممثل التركي بوراك أوزجفيت، إن زوجته الفنانة فهرية أفجين جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم، وذلك ردا على حملة طالتها بسبب ظهورها بوزن زائد بعد ولادة طفلهما.

وحظيت الممثلة بتعاطف كبير وساندتها ممثلات تركيات وأطلق برنامج "الصفحة الثانية" الذي يعرض على قناة "دي" التركية هاشتاغ بعنوان "فهرية جميلة جدا"، لم يتصدر الترند في تركيا فحسب، بل وصل إلى الترند العالمي.





ولا تزال الممثلة أفجين حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها الأخير بوزن زائد وتعرضها لحملة تنمر من البعض، وقيام عدد من المشاهير بدعمها، لكن الدعم الأكبر جاء من زوجها الممثل بوراك أوزجقيت الذي صرح لموقع "سي إن إن" تركيا، يوم أمس السبت بأن زوجته فهرية جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم.