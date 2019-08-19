قال الممثل التركي بوراك أوزجفيت، إن زوجته الفنانة فهرية أفجين جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم، وذلك ردا على حملة طالتها بسبب ظهورها بوزن زائد بعد ولادة طفلهما.
وأثارت فهرية إعجاب النساء بسبب ظهورها بهذه الطريقة وعدم خجلها من وزنها الزائد، مشيدين بجرأتها باعتبارها تشبه النساء العاديات وليست كباقي الممثلات اللواتي يحرصن بعد الولادة على الظهور وقد استعدن رشاقتهن خلال أشهر قليلة وكأنهن لم يحملن أو ينجبن، وكان أبرز التعليقات التي وردت: "فهرية أفجين تشبهنا".
وكانت عدسات "الباباراتزي" التقطت الثنائي الأشهر في تركيا في المطار، خلال عودتهما من عطلة عيد الأضحى في بودروم، كما تم التقاط صور لابنهما كاران في الفيلا التي أمضيا فيها العطلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك يدعم زوجته فهرية: عشقي لها يتضاعف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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