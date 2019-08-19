روسيا تنشر تقريراً بأكثر الدول مديونية لها من بينها العراق

نشرت وسائل إعلام روسية قائمة بالدول المدينة لروسيا من بينها العراق، وأظهر التقرير أن الدول الأكثر مديونية لروسيا هي بيلاروس وأوكرانيا وفنزويلا.
وتصدرت بيلاروس اللائحة بديون لروسيا بقيمة 7.6 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية أوكرانيا بـ3.7 مليار، ففنزويلا بـ3.5 مليار.
وشملت اللائحة دولتين عربيتين هما اليمن العراق، ولم يتضمن القروض الخارجية التي منحتها روسيا لبناء محطات كهرذرية في العالم.
وبحسب روسيا اليوم، فإن اللافت في التقرير غياب دول عربية مثل سوريا والجزائر، حيث كانت روسيا نهاية العام الماضي قد أعلنت عن شطب ديون لمجموعة من الدول بينها 3 دول عربية هي العراق والجزائر وسوريا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "كومسمولسكيا برافدا" في كانون الاول الماضي، فقد شطبت موسكو للعراق ديونا بقيمة 21.5 مليار دولار، ولسوريا 9.8 مليار، وللجزائر 4.7 مليار دولار، مقابل إبرام صفقات في مجالات عدة مثل البناء والنفط والغاز.
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