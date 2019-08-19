بالصور.. حريق الشرطة الرابعة

تواصل 13 فرقة من الدفاع المدني اخماد الحريق الذي اندلع في محلات تجارية بسوق شعبية في منطقة الشرطة الرابعة ببغداد. وبحسب ما اكد مصدر امني، ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة، دون وقوع اية خسائر بشرية". Advertisements



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