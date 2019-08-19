مصدر مطلع: صدور أمر ديواني بتعيين الغنام قائداً لعمليات الأنبار

أكد مصدر مطلع، الاثنين، صدور أمر ديواني بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أمراً ديوانياً صدر، بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار". وتناولت وسائل إعلام محلية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ مساء يوم أمس، أنباء تفيد بتسمية الغنام قائداً لعمليات الأنبار.

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