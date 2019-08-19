احصائية بعدد حوادث السيارات وما نتج عنها في النصف الاول من العام الحالي

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، عن عدد حوادث السيارات وما نتج عنها في النصف الاول من العام الحالي. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عدد حوادث السيارات للنصف الأول من عام 2019 بلغ 2518 حادثا". Advertisements واضاف ان "هذه الحوادث نتج عنها مصرع 2613 واصابة 21953 شخصا". يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.



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