اندلاع حريق داخل 30 محلاً في سوق جنوب غربي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، باندلاع حريق داخل 30 محلاً في سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل 30 محلاً من السندويج بنل داخل سوق الشرطة الرابعة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "13 فرقة من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "13 فرقة من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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