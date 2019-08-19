بالصور.. الدفاع المدني يواصل اخماد حريق ابو نؤاس

تواصل فرق الدفاع المدني اخماد الحريق الذي اندلع داخل بناية متروكة مكونة من ثلاثة طوابق ضمن شارع ابي نؤاس وسط بغداد. وبحسب مصدر امني للسومرية نيوز، ان "الحريق لم يؤدي الى وقوع اية خسائر". Advertisements



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