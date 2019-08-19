خطة ألمانية عاجلة لتأمين المطارات من تهديدات "الدرونز"

تبحث الحكومة الألمانية وضع خطة لحماية المطارات من خطر الطائرات المسيرة (الدرونز)، بعد زيادة الاختراقات الأمنية مؤخرا.

ووفق صحيفة ذود دويتشه تسايتونغ الخاصة، فإن الحكومة الألمانية تعمل بشكل مكثف وعاجل على وضع خطة لتأمين المطارات من الطائرات المسيرة.

وفي هذا الإطار، كلفت وزارة النقل، هيئة مراقبة الملاحة الجوية (حكومية)، بوضع خطة عمل للسيطرة على "الدرونز" وطردها من محيط المطارات.





وذكرت الصحيفة أن وزارة النقل طلبت تسلم الخطة كاملة قبل 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

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وفي عام 2018، وقع 158 حادث اعتراض لحركة الملاحة الجوية في المطارات الألمانية، استخدمت فيها طائرات مسيرة، بزيادة 80% عن 2017.

وحسب ذود دويتشه تسايتونغ، فإن الخطة المطلوبة تشمل إنشاء منطقة محظورة بطول 18 كيلومتراً حول المطارات، يحظر فيها طيران الطائرات المسيرة.

وفي مايو/أيار الماضي، حذر رئيس الشرطة الألمانية، ديتر رومان، من حدوث هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على المطارات الألمانية.





وفي تصريحات صحفية نشرتها صحيفة برلينر مورجن بوست الألمانية الخاصة، قال رومان: "هناك خطر كبير جدا لوقوع هجمات إرهابية تستهدف حركة الملاحة الجوية في المطارات الألمانية، بواسطة طائرات بدون طيار".

وأضاف: "الهجمات بطائرات بدون طيار على المطارات يمكن أن تحدث في أي وقت، وعلينا أن نستعد لهذا السيناريو".