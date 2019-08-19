"العين الإخبارية" ترصد أجواء أولى جلسات محاكمة عمر البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الإثنين، إلى قاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، للمثول أمام المحكمة لأول مرة منذ عزله بتهم فساد.

وأكدت مراسلة "العين الإخبارية" دخول البشير القاعة المخصصة لمحاكمته، فيما منعت السلطات وسائل الإعلام المحلية والدولية من الدخول.

وتأجلت محاكمة الرئيس السوداني المعزول لأكثر من مرة بسبب عدم إحضار سلطات سجن كوبر له، رغم حضور القاضي إلى مقر المحكمة.

ويمثل البشير أمام المحكمة في تهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

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ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المعزول عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

كما تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.