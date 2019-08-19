ترامب يؤكد رغبته في شراء جرينلاند رغم رفض الدنمارك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، اهتمامه بشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك رغم رفض الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر ليس من أولويات إدارته.

وقال ترامب للصحفيين إنه "أمر تباحثنا فيه"، موضحا أن "الفكرة طُرحت وقلت بالتأكيد".

وتابع: "الأمر مثير للاهتمام من الناحية الاستراتيجية.. وسنبحثه مع الدنمارك"، مؤكدا أن الاقتراح "لا يشكل أولوية" للإدارة الأمريكية.

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا لمقايضة أراضٍ أمريكية بجرينلاند أجاب ترامب: "يمكن القيام بأمور كثيرة"، متابعا: "إنها صفقة عقارية ضخمة".

ولفت إلى أن الجزيرة "تلحق أضرارا (اقتصادية) بالغة بالدنمارك وتخسرها نحو 700 مليون دولار سنويا، ومن الناحية الاستراتيجية، بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون مفيدا الحصول عليها".

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن أكدت أن "جرينلاند ليست للبيع"، وذلك لدى وصولها إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

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وقالت فريدريكسن ردا على ما تردد عن اهتمام ترامب بشرائها: "جرينلاند ليست دنماركية، بل تخص جرينلاند".





وأضافت: "إنها مناقشة سخيفة، ورئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن، قد أشار بشكل واضح إلى أن الجزيرة ليست للبيع، والأمر انتهى الآن".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أوردت، الخميس، أن ترامب أبدى اهتمامه بالجزيرة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي والتي يغطي الجليد نحو 80% من مساحتها.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي استعلم مرارا من مستشاريه في البيت الأبيض حول إمكانية شراء الولايات المتحدة لهذه الجزيرة.

واستعمرت الدنمارك إبان القرن الثامن عشر الجزيرة التي تبلغ مساحتها مليوني كلم مربع والبالغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، غالبيتهم من الإسكيمو.

والجمعة، أطلقت وزارة خارجية جرينلاند تغريدة جاء فيها أن "جرينلاند غنية بالموارد القيّمة مثل المعادن وأنقى المياه والجليد والثروة السمكية وثمار البحر والطاقة المتجددة، وتشكل مقصدا جديدا لسياحة المغامرات"، مضيفة: "نحن منفتحون على عقد صفقات، وليس البيع".