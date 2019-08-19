نائب عراقى يدعو إلى التعاقد مع روسيا لتزويد بلاده بمنظومة (إس 400)

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى كريم عليوى حكومة بلاده إلى الانفتاح على روسيا والتعاقد معها لتزويد العراق بمنظومة الدفاع الجوى (إس 400).



وقال عليوي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الاثنين/ - "إن الولايات المتحدة منعت العراق منذ عام 2003 من تطوير قدراته العسكرية".. مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متكاملة؛ للحفاظ على أجوائها من أية اعتداءات خارجية، وهي جزء من حفظ السيادة.

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