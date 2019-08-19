اخبار العالم

الدفاع العراقية تُعلن مقتل داعشي مقرب للبغدادي في الأنبار

0 نشر
اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الدفاع العراقية تعلن مقتل داعشي مقرب للبغدادي في الأنبار

الإثنين 19 أغسطس 2019

3de371d8a1.jpg
الدفاع العراقية تُعلن مقتل داعشي مقرب للبغدادي في الأنبار

كتب

الخليج 365_وكالات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، في خبر عاجل، الإطاحة بأحد مسئولي داعش المقربين من البغدادي في هيت، بالأنبار.

يأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه الإدارة الأمريكية مكافأة لا تقل عن مليون دولار لمن يعثر على البغدادي، حيث تكاثرت الأقاويل حول المكان الحالي للبغدادي.

Advertisements

جدير بالذكر أنه تمت تصفية آخر معاقل داعش في الباغوز في الأشهر الماضية، بينما يواصل التنظيم نشاطاته الإرهابية على استحياء.

حيث أعلن التنظيم، أمس، مسئوليته عن التفجير الإرهابي الكبير الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 فردا وإصابة 200 آخرين، ردا على محادثات السلام التي تعقد بين طالبان والحكومة الأفغانية بوساطة أمريكية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع العراقية تُعلن مقتل داعشي مقرب للبغدادي في الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا