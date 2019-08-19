الدفاع العراقية تُعلن مقتل داعشي مقرب للبغدادي في الأنبار

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الدفاع العراقية تعلن مقتل داعشي مقرب للبغدادي في الأنبار
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، في خبر عاجل، الإطاحة بأحد مسئولي داعش المقربين من البغدادي في هيت، بالأنبار.
يأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه الإدارة الأمريكية مكافأة لا تقل عن مليون دولار لمن يعثر على البغدادي، حيث تكاثرت الأقاويل حول المكان الحالي للبغدادي.
جدير بالذكر أنه تمت تصفية آخر معاقل داعش في الباغوز في الأشهر الماضية، بينما يواصل التنظيم نشاطاته الإرهابية على استحياء.
حيث أعلن التنظيم، أمس، مسئوليته عن التفجير الإرهابي الكبير الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 فردا وإصابة 200 آخرين، ردا على محادثات السلام التي تعقد بين طالبان والحكومة الأفغانية بوساطة أمريكية.
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