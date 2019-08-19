عاجل.. انتهاء جلسة محاكمة البشير وتأجيلها لهذا الموعد الإثنين 19 أغسطس 2019 كتب سالم أحمد قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة عُمر البشير، فى قضايا فساد، للسبت المقبل.

ووصل الرئيس السوداني المخلوع، صباح اليوم الاثنين، إلى مقر محاكمته بتهم فساد. وأُطيح بالبشير من السلطة في أبريل الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات، لينتهي بذلك حكمه الذي امتد قرابة ثلاثين عاما.

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