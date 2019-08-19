الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء عن القدس الإثنين 19 أغسطس 2019 كتب الخليج 365_وكالات أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تلقت اليوم الاثنين، انذارًا رسميًا من شركة الكهرباء الإسرائيلية يقضي بعزمها قطع الكهرباء أو تقنينها عن الخطوط المغذية والمزودة للتيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة بعد تحديدها، كونها تجاوزت الحد المسموح لها من الديون.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إن كهرباء القدس تسلمت الانذار الثاني من شركة كهرباء إسرائيل تهدد فيه بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن الخطوط الكهرباء المزودة للتيار الكهربائي في مناطق الامتياز، مضيفًا أن كهرباء إسرائيل أشارت في كتابها الموجه لإدارة الشركة "أنه بانتهاء المهلة القانونية سيتم قطع التيار لساعات محدده لكافة مناطق امتياز الشركة وفق جدول زمني".

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