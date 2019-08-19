شكرا لقرائتكم خبر عن تفجيرات تدمي جلال آباد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول) قال مسؤولون أفغان إن سلسلة من التفجيرات ضربت مطاعم وساحات عامة اليوم (الإثنين) في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 34 شخصاً، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالعيد المئوي لاستقلالها.

قال مسؤولون أفغان إن سلسلة من التفجيرات ضربت مطاعم وساحات عامة اليوم (الإثنين) في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 34 شخصاً، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالعيد المئوي لاستقلالها.

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