شكرا لقرائتكم صور للمشير حفتر مشرفاً على قصف مشروع قاعدة تركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقط المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، صورا نشرتها صحيفة "المرصد" الليبية، تظهر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وهو يشرف على العملية التي استهدفت قاعدة مصراتة الجوية ومخططا للمنشأة العسكرية التي يتم إعدادها لتكون قاعدة دائمة محتملة للأتراك.

وسدد الجيش الليبي ضربة جوية على مشروع لبناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية بمصراتة، وتمركزات القوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، بإشراف قائد الجيش الوطني المشير حفتر.

Advertisements

وأظهر مخطط المنشأة العسكرية المستهدفة أنها تتكون من مجموعة حظائر طائرات ومدرج يقع غربي قاعدة مصراتة، التي تحوي أيضا مخازن ومستودعات لطائرات تركية مسيرة، وهو ما يشكل تهديدا على القوات المسلحة والمدنيين، بحسب بيان للجيش الليبي.

وأكد حفتر، في أول تعليق بعد تنفيذ العملية الجوية التي وصفها الجيش بأنها دقيقة وناجحة، أن القوات المسلحة ستُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا، مضيفا أن استمرار استضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً للقوات المسلحة.

وبحسب الموقع الليبي، نقلا عن مصادر، فإن المنشأة المستهدفة كان يتم إعدادها لتكون قاعدة دائمة محتملة للأتراك على غرار قواعدهم في شمال سوريا، وهو ما جعل الجيش يتربص بأي محاولة لتركيا لتوسيع دائرة نفوذها الإقليمي عبر ليبيا.