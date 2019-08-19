شكرا لقرائتكم "المقرف المثير للشفقة".. ترمب يهاجم محللاً في فوكس نيوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المحلل السياسي بشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، خوان وليامز، بأنه "مثير للشفقة" و"مقرف" و"غير مناسب".

وغرّد ترمب، الأحد: "خوان وليامز بفوكس نيوز شخص مثير للشفقة، وعندما قابلني في ردهات مباني القناة، لم يكن بإمكانه أن يكون لطيفاً عندما طلب أن يلتقط معي صورة ليريها عائلته، فهو على الدوام سيئ وخاطئ".

ويشارك وليامز في تقديم برنامج "ذا فايف"، إضافة إلى أنه يكتب بشكل مستمر في صحيفة "ذا هيل" في واشنطن، وهو ناقد صريح لترمب على الدوام.

وقبل ساعة من تغريدة ترمب، كان المحلل السياسي قد انتقد الرئيس الأميركي عبر فوكس نيوز، معتبرا سياسة الإدارة الأميركية التجارية صوب الصين "وحشية".

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وقال وليامز: "ليس الديمقراطيون وحدهم هم الذين يقولون ذلك، فهذا الرجل (ترمب) غير مفعم بالحيوية، كذلك قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشيء نفسه، بعد أن هاجمها في تجمع حاشد هذا الأسبوع".

وعلّق ترمب الأسبوع الماضي جولة جديدة من التعريفات ضد الصين، بعد أن هز الإعلان الأولي عنها الأسواق العالمية.

وذكر وليامز، الذي لم ير تغريدة ترمب عندما اتصلت به صحيفة "ذا هيل"، الأحد، أنه معتاد على انتقاد الرئيس له.

كما أخبر الصحيفة أنه طلب من ترمب التقاط الصورة في مبنى "فوكس نيوز" نيابة عن حارس أمن يريد صورة مع الرئيس، وأوضح ويليامز أن ترمب أساء فهم الموقف.

ومع أن ترمب معجب كبير بشبكة "فوكس نيوز"، وكثيراً ما يقوم بتغريد مقاطع من برامجها، ولديه علاقة وثيقة مع العديد من الشخصيات بالقناة، إلا أنه انتقدها مؤخرا على نحو متزايد بسبب تغطيتها الحالية للحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية.