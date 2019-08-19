الخارجية الايرانية: التوصل الى اتفاقات جيدة بشأن اليمن

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ عن "التوصل الى اتفاقات جيدة خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد ب​طهران​ بين ايران ووفد حركة ​انصار الله​ وسفراء اربع دول اوروبية"، مشيراً إلى أنه "بدأت ​إيران​ إجراءات دبلوماسية قبل نحو عامين في سياق ايجاد حل سياسي للأزمة في ​اليمن​ ، وقدمت عدة مبادرات وتم الاتفاق على أحد المقترحات باجراء محادثات بين ​أنصار الله​ وأربع دول أوروبية، وتم عقد خمس جولات من هذه المحادثات".

واوضح موسوي أنه "تم الاستفادة من فرصة وجود أنصار الله في طهران، وجرت محادثات ثنائية جيدة وكذلك محادثات ثلاثية من أجل التوصل الى حل سياسي"، مشيراً إلى "إنني عقدت محادثات جيدة وصريحة ومثمرة ومفيدة في طهران، وتم التوصل الى اتفاقات جيدة، وتم الإعلان عن استعدادات جيدة للتوصل إلى حلول للأزمة".

ولفت إلى "إننا نأمل أن يقتنع الطرف المعتدي أيضا بالحل السياسي، وأن يدركوا بأن الأزمة اليمنية بعد خمس سنوات ليس لها حل عسكري ولا شيء غير تدمير البنية التحتية وقتل النساء و​الأطفال​ وانعدام ​الأمن​، والاعتقاد بأنهم لو استمروا بالحرب لمدة خمسين سنة اخرى فلن يحققوا النصر".