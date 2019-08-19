ترامب: لا أريد التعامل مع "هواوي"

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لا يريد من بلاده أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "​هواوي​"، مشيراً إلى "إنني لا أريد التعامل أو إدارة أي عمل أو نشاط تجاري مع "هواوي" على الإطلاق لأسباب تتعلق ب​الأمن​ القومي".

وأوضح أن "هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يشير إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية".