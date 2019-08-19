ترامب: لا أريد التعامل مع "هواوي"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يريد من بلاده أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، مشيراً إلى "إنني لا أريد التعامل أو إدارة أي عمل أو نشاط تجاري مع "هواوي" على الإطلاق لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وأوضح أن "هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يشير إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية".
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