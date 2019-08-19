خارجية بريطانيا: طهران قدمت تطمينات بعدم توجه ناقلة النفط المحتجزة إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان "أننا علمنا من حكومة جبل طارق حصولها على تعهد من طهران بعدم توجه ناقلة النفط المحتجزة "غريس1"إلى سوريا بعد الإفراج عنها"، مشددة على أن "إيران يجب أن تلتزم بتعهدها والتطمينات التي قدمتها".
وأكدت الخارجية "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لإيران بتجاوز العقوبات الأوروبية على النظام السوري الذي يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه"، مشيرة الى أنه "لا توجد مقارنة أو صلة بين احتجاز إيران وهجومها على الناقلات في مضيق هرمز، وإنفاذ العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا بواسطة حكومة جبل طارق"، مشددة على أنه "يجب احترام حرية الملاحة والنقل البحري والقانون الدولي".
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