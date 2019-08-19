البشير: المبالغ التي وجدت لا علاقة لها بالدولة وبعضها من محمد بن سلمان ومن خليفة بن زايد

لفت الرئيس ​السوداني​ المخلوع ​عمر البشير​ خلال جلسة محاكمته بتهم الثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية إلى أن "رئيس دولة ​الإمارات​ الشيخ ​خليفة بن زايد آل نهيان منحني مبلغ مليون ​دولار​ في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا اذكر من سلمتها"، مشيراً إلى أن "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف".

وأكد أن "المبالغ التي وجدت لا علاقة لها ب​الدولة​ بعضها منح لي من قبل ولي العهد السعودي السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "ممتلكاتي عبارة عّن منزل بحي كافوري ومزرعة وشقة أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"، لافتاً إلى أن "جميع المبالغ التي بحوزتي سلمتها لشقيق نائب رئيس ​المجلس العسكري​ عبد الرحيم دقلو".