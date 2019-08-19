دير شبيغل: العلاقات الأميركية الألمانية وصلت للقاع

ذكرت مجلة "​دير شبيغل​" الالمانية أن "العلاقات الأميركية الألمانية وصلت للقاع بسبب الخلافات الاقتصادية والسياسية بينهما وتهديدات ​واشنطن​ المتكررة التي كثيرا ما تأتي على لسان سفيرها في ​برلين​".

وأشارت إلى أنه "بعد وصول ريتشارد غرينيل إلى برلين بصفته سفيرا للولايات المتحدة في مايو 2018، ساد بين الطرفين نوع من الصمت الدبلوماسي، في حين شبّه رئيس ​البرلمان الأوروبي​ السابق مارتين شولتز ​السفير الأميركي​ بالضابط الاستعماري اليميني المتطرف"، لافتةً إلى أنه "بسبب سلوك غرينيل بات المسؤولون الألمان يتجنبون صحبته، حيث لم تلتقه المستشارة ​أنجيلا ميركل​ ولا مرة، بينما يفضل وزير الخارجية ​هايكو ماس​ عقد لقاءات قصيرة فقط معه".

ولفتت إلى ان "غرينيل، وعلى خلفية الجدل حول مطلب واشنطن لحلفائها في ​الناتو​ بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كان قد هدد ​ألمانيا​ بسحب ​القوات الأميركية​ من أراضيها"، مشيرةً إلى أن "نظرة الألمان إلى ​الولايات المتحدة​ باتت اليوم سلبية أكثر من أي وقت مضى، حيث وصف 85% من المواطنين الألمان موقفهم من الولايات المتحدة بأنه سيء أو سيء جدا".

وأفادت بان "الآمال المعقودة في برلين على عودة "أيام الزمن الجميل للشراكة العابرة للأطلسي" مع انتهاء ولاية الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ليست إلا أوهاما، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا، لأن خصوم ترامب، الديمقراطيون هم أيضا يؤيدون بعض جوانب انتقادات ترامب ل​أوروبا​، فحتى في حال رحيل ترامب ستبقى ​أميركا​ شريكا غير مريح لألمانيا".