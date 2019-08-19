وزير الطاقة الإسرائيلي: نستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس عن أن "إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة، في قطاع غزة"، رافضا "الانتقادات التي توجّه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بشأن التعامل مع الأوضاع في القطاع".
ولفت إلى "إنني أعتقد أن رئيس الوزراء يتصرف بحزم، ولكن بحكمة وبعناية، نحن نستعد لعملية واسعة في غزة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع، في حال لم يكن هناك أي خيار آخر".
وأشار إلى أنه "لدينا قرار آخر، بمنع التموضع الإيراني في سوريا، نقوم هناك بمئات العملية المعلنة والسرية".
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