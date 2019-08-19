الحكومة الإيرانية: مستعدون لأي اتفاقات ثنائية مع بلدان الخليج

كشف المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​ عن "تلقّي إيران إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها"، مشيراً إلى أن "دول الجوار باتت تبدي أهمية أكبر لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران"،" لافتا إلى أن "علاقات إيران مع ​السعودية​ و​الإمارات​ تختلف عما هي عليه مع ​الولايات المتحدة​".

وأشار إلى أن "التفاوض مع ​واشنطن​ لا بد وأن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء ​الإرهاب​ الاقتصادي الممارس ضد إيران"، كاشفاً أن "إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقات ثنائية أمنية واقتصادية وجمركية مع كل ​دول الخليج​"، معتبرا أن "إبرام الاتفاقيات بين دول المنطقة سيعود بالمنفعة على شعوبها ويقلص التكاليف".