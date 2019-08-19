فضل الله: لحكومة فاعلة وناشطة تعوّض ما خسرته في الشهر الماضي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، "أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن معالجة الملفات الاجتماعية والمالية والمعيشية والاقتصادية، ونحن جزء من هذه الحكومة، ونريد لها أن تكون فاعلة وناشطة، وأن تعوض ما خسرته في الشهر الماضي من خلال حركة دائمة لوضع الأمور على السكة الصحيحة، لا سيما وأن على طاولتها ملفات كثيرة تعني كل مواطن والقرى والبلدات والمناطق والطلاب والطالبات والأهل الأعزاء".
وشدّد فضل الله خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية ، في باحة مدرسة راميه الرسمية في البلدة في قضاء بنت جبيل، على "أننا أنجزنا إنجازاً مهماً في موازنة العام 2019، ونريد أن نستكمله في موازنة العام 2020، ولكننا جميعاً نعاني من الهدر والسرقة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة اللبنانية، في حين نحن التزمنا على مستوى حزب الله بمكافحة هذا الفساد والحد من هذا الهدر، واصطدمنا بحاجز اسمه القضاء في لبنان، فإما هو قضاء عاجز، وإما هو قضاء مهمل، وإما هو قضاء متواطئ، وإما هو قضاء فاسد ومرتشي"، مؤكدا "ان القضاء هو الباب الأساسي الذي ندخل منه إلى محاسبة الفاسدين والسارقين وإدخالهم إلى السجون، وبين يدي هذا القضاء ملفات ووثائق وأسماء واضحة، مرتكبة الفساد".
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