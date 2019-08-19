أكد السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري في كلمة له خلال ترؤسه قداسا في مركز منظمة مالطا بشبروح أن "العمل التطوعي الذي تقوم به مجموعات من الشباب الأجانب واللبنانيين لخدمة ذوي الإعاقات في مركز شبروح التابع للجمعية اللبنانية لفرسان مالطا، يساهم في بناء السلام الحقيقي".
وخاطب سبيتيري المتطوعين، مشيرا الى انه "أتيتم إلى لبنان لتمضية عطلة من نوع مختلف ولتشاركوا محبتكم مع الذين يعانون صعوبات، واخترتم أن تأتوا إلى هنا لمساعدة الآخرين ولتكوين أصدقاء جدد، وبناء علاقات إنسانية، وهذا ما يبني السلام الحقيقي والفرح الحقيقي".
كانت هذه تفاصيل خبر سبيتيري ترأس قداساً في مركز منظمة مالطا: تطوّع الشباب يبني السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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