قماطي:ما حصل في مهرجان النصر لجهة عدم رفع علم الحزب الشيوعي هو خطأ تقني

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن "ما حصل في مهرجان النصر لجهة عدم رفع علم الحزب الشيوعي هو خطأ تقني، ونحن لا ننكر ان هناك اشكالية حصلت انما هذا لا يعني التعبير عن موقف سلبي تجاه الحزب الشيوعي الذي نقدره".
وشدد في حديث تلفزيوني على ان "الحزب الشيوعي هو أول من أطلق المقاومة، وهذه المقاومة هي ثمرة كل المقاومات التي سبقت وهي زهرة انتصار الكل شارك فيها". وأضاف "كلنا خط مقاومة ونأسف لما حصل لكن لعدم الوقوف أمام هذا الخطأ، ونحن نؤكد تحالفنا مع الحزب الشيوعي".
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