المجلس الدستوري أبطل 4 فقرات من قانون تمديد ولاية المجلس الإسلامي العلوي المطعون فيه

أصدر المجلس الدستوري البيان الآتي: "اجتمع المجلس الدستوري في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 19/8/2019، واتخذ قرارا بشأن الطعن بالقانون رقم 140 تاريخ 11/7/2019 تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وقد أبطل المجلس الدستوري في قراره الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و)، من القانون المطعون فيه.
هذا وقد اتخذ رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان قرارين عين بموجبهما مقررا لكل طعن من الطعنين المقدمين في قانون موازنة 2019".
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