المجلس الدستوري أبطل 4 فقرات من قانون تمديد ولاية المجلس الإسلامي العلوي المطعون فيه

أصدر ​المجلس الدستوري​ البيان الآتي: "اجتمع المجلس الدستوري في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 19/8/2019، واتخذ قرارا بشأن الطعن بالقانون رقم 140 تاريخ 11/7/2019 تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في ​المجلس الإسلامي العلوي​ وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وقد أبطل المجلس الدستوري في قراره الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و)، من القانون المطعون فيه.

هذا وقد اتخذ رئيس المجلس الدستوري ​عصام سليمان​ قرارين عين بموجبهما مقررا لكل طعن من الطعنين المقدمين في قانون موازنة 2019".