فنيانوس عرض مع موسى وعازار شؤونا مناطقية

التقى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ عضوي كتلة التنمية والتحرير النائبين ​ميشال موسى​ وابراهيم عازار في حضور المستشار بيار بعقليني،وبحث معهما الشؤون الانمائية المناطقية وامكانية تعبيد طريق ​سيدة المنطرة​ في ​مغدوشة​ لإستقبال المصلين خلال فترة انتقال ​السيدة العذراء​.

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