الكاهن الجديد طانيوس بطيش: سعادتي الحقيقية أن اترك كل شيء واتبع المسيح

ترأس الكاهن الجديد الخوري طانيوس سامي بطيش في ​كنيسة مار افرام​، في بلدة كفردبيان، قداس الشكر، وفي عظة القداس شكر الكاهن الجديد، الله على " كل العطايا السامية التي انعم بها علي ولا سيما عطية سر الكهنوت السامية والتي لا استحقها"، لافتا الى "ان يسوع المسيح هو مصدر كل كهنوت وهو السر العظيم الذي يرتكز على الخدمة".

وأشار الى "ان الكاهن الذي تكرس لخدمة النفوس في قلب البيعة هو على صورة الابن الوحيد. انسان موحد الذهن والهم، موحد القلب والمسلك والتوجه في خدمته الكهنوتية ليصبح، بدوره، على حد قول مار افرام عن المسيح، راعي الرعاة، المذبح والتقدمة، الذبيحة والذابح، الكاهن والمركز" مشددا على ان "لقد وجدت سعادتي الحقيقية أن اترك كل شيء واتبع المسيح، فاسمحي لي ان أقبل يديك الطاهرتين وان اجثو امامك كما جثوت امامي قبل ذهابي الى الدير".

واعتبر الكاهن، ان على ان "​الانسان​ هو من يعلي سقف المقامة وليس العكس، وانت مثال على ذلك في تواضعك ومحبتك، اسقف لا يعرف التعب ولا الكلل ولا الخوف، بل يتكل على العناية الالهية في تسليم كلي لمشيئة الله. راع لا يهتم للمجد الارضي بل ينظر الى فوق، الى ماهو اسمى".