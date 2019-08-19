إستمرار الإعتصام أمام معمل دير عمار وإغلاق أبوابه لليوم الثالث

يستمر أهالي المنية والبداوي ودير عمار في اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، امام معمل ديرعمار الحراري، إعتراضا على التقنين القاسي بحق المنطقة وعدم التزام وزارة الطاقة بالاتفاق المنصوص سابقا بتأمين الكهرباء 20 مقابل 24 ساعة للمناطق هذه، والمتضررة من الاثر البيئي لتواجد المعمل في محيطها.
وصعد المعتصمون خطواتهم حيث اغلقوا ابواب الشركة نهائيا عبر الجلوس امامها، مما منع العمال والموظفين من الدخول الى المعمل في حين غادر بعض العمال المعمل.
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