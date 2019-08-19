إستمرار الإعتصام أمام معمل دير عمار وإغلاق أبوابه لليوم الثالث

يستمر أهالي ​المنية​ و​البداوي​ و​دير عمار​ في اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، امام معمل ديرعمار الحراري، إعتراضا على التقنين القاسي بحق المنطقة وعدم التزام ​وزارة الطاقة​ بالاتفاق المنصوص سابقا بتأمين ​الكهرباء​ 20 مقابل 24 ساعة للمناطق هذه، والمتضررة من الاثر البيئي لتواجد المعمل في محيطها.

وصعد المعتصمون خطواتهم حيث اغلقوا ابواب الشركة نهائيا عبر الجلوس امامها، مما منع ​العمال​ والموظفين من الدخول الى المعمل في حين غادر بعض العمال المعمل.