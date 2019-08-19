مكاوي في مؤتمر تقييم الاثر البيئي: لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخفيف الاضرار الاجتماعية

رأى ​محافظ​ جبل لبنان ​محمد مكاوي​، في كلمة له خلال ​مؤتمر​ تقييم الاثر البيئي الذي دعت اليه بلدية ​برج حمود​، المختص بمشروع انشاء محطة التكرير التمهيدي للمياه المبتذلة في برج حمود، "ان دوركم في المؤتمر هذا تقديم ملاحظاتكم لنأخذ بها من النواحي البيئية والاجتماعية لاحتمال وجود اشخاص متضررين من هذا المشروع، بغية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتخفيف الاضرار، وانتم مطالبون لاستيضاح كل ما يتضمن من اجراءات لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية اضافة الى الخطط المعنية بالتعويضات عند نشوء الضرر".

وشدّد مكاوي على "ان نرى في هذه اللقاء فرصة جدية لضمان التخفيف من آثار الاضرار البيئية والاستفادة من هذه المشاريع بطريقة مستدامة"، شاكرا بلدية برج حمود على الدعوة لهذا اللقاء"، منوها "بتطبيق ​البلدية​ القانون لجهة تجنب الصدام جراء هذه المشاريع، من خلال اطلاع الرأي العام على كل المستجدات، وفي كل مراحل المشروع، وبالاخص الاولى منه".