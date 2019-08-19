مجلس النواب الأردني يوصي الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر بإتفاقية السلام

أوصى ​مجلس النواب الأردني​ ​الحكومة​ بطرد ​السفير الإسرائيلي​ لديها، وبسحب السفير الأردني من إسرائيل وإعادة النظر بإتفاقية السلام. وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت يوم أمس السفير الإسرائيلي لدى عمان لتأكيد إدانة الاردن ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وللمطالبة بوقف الممارسات الاستفزازية فورا.

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