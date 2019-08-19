ظريف: إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​إيران​ ليست مهتمة بإجراء محادثات مع ​واشنطن​ وأي وساطة ينبغي أن تركز على إعادة أميركا إلى الاتفاق النووي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد يوم أمس ان "إيران تريد الحوار".