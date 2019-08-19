ظريف: إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن وأي وساطة ينبغي أن تركز على إعادة أميركا إلى الاتفاق النووي".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد يوم أمس ان "إيران تريد الحوار".
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