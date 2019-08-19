عون أمام وهاب والوفد المرافق: لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل بشقيه الدرزي المسيحي

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في تصريح له خلال استقباله الوزير السابق ​وئام وهاب​ والوفد المرافق أن "لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل المعروف بشقيه الدرزي المسيحي ووعد مني لكم بتخصيص الجبل بمشاريع انمائية لتثبيت اقامتكم في مناطقكم وقراكم، وأعرف كيف أفي بالوعد".

بدوره توجه وهاب الى الرئيس عون مؤكدا أن "فخامة الرئيس بالنسبة لنا ليس فقط رئيس البلاد بل رئيس مؤسس لوطن نحلم به".