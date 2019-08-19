دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الدنمارك تحسم الموقف: بيع جزيرة جرينلاند إلى ترامب «فكرة سخيفة»

أعلنت الدنمارك موقفها الرسمي من تقارير تحدَّثت عن نِيّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء جزيرة جرينلاند، ذات الحكم الذاتي والتابعة لإدارتها.

وقالت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن، لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لجزيرة جرينلاند: إنَّ الجزيرة التي تعدّ الأكبر في العالم «ليست للبيع، وإنَّ فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة». وفقًا لـ«رويترز».

وأكَّدت رئيسة الوزراء الدنماركية أنَّ «جرينلاند ليست للبيع، جرينلاند ليست دنماركية، جرينلاند ملك مواطنيها» وتابعت قائلة: «لديّ أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجدّ».

وفي حديث لهيئة الإذاعة الدنماركية أكدت رئيسة الوزراء موقفها من بيع الجزيرة قائلة: «هذا نقاش سخيف.. أوضح رئيس حكومة جرينلاند كيم كيلسن أنَّ جرينلاند ليست للبيع، وهو ما ينهي الحديث بهذا الشأن».

وقال ترامب للصحفيين في نيو جيرسي، أمس الأحد: إنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء جزيرة جرينلاند. مضيفًا أنَّ هذه الخطوة لا تمثّل أولوية فورية له، وتابع: «إنَّ الفكرة طُرِحت.. وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية».

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وسيزور الرئيس الأمريكي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في بداية سبتمبر المقبل، ومن المقرَّر أن يبحث ملف القطب الشمالي مع رئيسة وزراء الدانمارك ورئيس حكومة جرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، كيم كيلسن.

وكان المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، لاري كودلو، قال في وقت سابق: إنَّ ترامب مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم. موضحًا أنَّ ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.

وأضاف كودلو لقناة فوكس نيوز: «لا أريد التكهُّن بنتيجة ما، أقول فقط إنَّ الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند». وتابع قائلًا: «إنَّ الموقف يتطور». مشيرًا إلى أنَّ الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان أراد أيضًا شراء جرينلاند.

وأضاف المستشار الاقتصادي أنَّ الدنمارك تملك جرينلاند، وهي دولة حليفة، وأن جرينلاند مكان استراتيجي هناك، وبها الكثير من المعادن النفيسة.