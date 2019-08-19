بأسلوب النشل.. القبض على سيدتين لسرقتهما المواطنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمد الصاوي:

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواطنين من المترددين على أحد المراكز التجارية بمدينة نصر.

وضبطت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد مكاوي، رئيس مباحث تأمين الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (مسجلة خطر -نشل ـمقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق ـسبق اتهامها في 18 قضية، وربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامها في 7 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية سرقة)، وبحوزتهما (مبلغ مالي عبارة عن عملات أجنبية ومحلية).

بمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، والعقيد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهما من المواطنين المترددين على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم بأسلوب النشل، وأضافا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليهما.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق