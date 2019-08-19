البشير في أولي جسات محاكمته: لا أملك سوى منزل ومزرعة

فال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أن خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا اذكر من سلمتها.

وأضاف البشير اليوم الأثنين خلال أولي جلسات محاكمتة، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم، أن المبلغ هدايا صرفت في أعمال

خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف

و أكد أن المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون

دولار.

Advertisements

وأشار الرئيس المعزول أن جميع ممتلكاته عبارة عّن منزل بحي كافوري ومزرعة، وشقة أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ.

وتابع قائلا" جميع المبالغ التي بحوزتي سلمتها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو".

يذكر أن البشير وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية وتصدى 96 من القانونين للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر