تأجيل محاكمة عمر البشير للسبت المقبل

ذكرت قناة سكاى نيوز، في نبأ عاجل لها منذ قليل، اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد.

عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول

عمر البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهمًا بالفساد.

بينما أعلن سابقًا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام

والصحافة، ومنع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.

تنعقد اليوم أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، بعدما تأجلت الجلسة من يوم السبت لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.